Het buitenbad van het Gentse zwemcomplex Rozenbroeken mag blijven

Drie jaar geleden had een buur een klacht ingediend omdat er teveel lawaai was van de buitenactiviteiten in het buitencomplex van het zwembad. De buur zelf was er komen wonen na de aanpassingen van het complex. Een rechter had daarop beslist dat het buitengedeelte dicht moest en binnen de zes maanden moest worden afgebroken. De stad is in beroep gegaan tegen dat vonnis en heeft nu gelijk gekregen. Dat betekent dat het buitengedeelte open mag blijven.