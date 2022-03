"Ongeneeslijk geïnterneerden moeten in nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum in Aalst terechtkunnen", zegt hoofdarts van FPC Gent

Geïnterneerden zijn mensen die een misdrijf hebben gepleegd, omdat ze een psychisch probleem hebben. Ze komen niet in de gevangenis terecht, maar in een Forensisch Psychiatrisch Centrum. In Gent en in Antwerpen is er al 6 jaar zo’n centrum. En nu komt er een nieuw FPC in Aalst. Er zijn 5 mogelijke locaties in Aalst waar het FPC kan komen. Maar op die 5 plekken zien de buurtbewoners dat niet zitten, en is er protest.