Hoge of minder hoge brandstofprijzen? Taxibedrijf uit Dilbeek is vooral op zoek naar chauffeurs

De hoge brandstofprijzen zullen aan het einde van de week iets minder hoog zijn. Want de regering heeft beslist de accijnzen te verlagen. Goed nieuws voor iedereen die veel de baan op moet, ook vrachtwagen - en taxichauffeurs zullen tevreden zijn. Taxibedrijf Luchthavenvervoer Kevin heeft een ander probleem. Hij vindt niet niet genoeg taxichauffeurs. En dat is begonnen tijdens de coronacrisis, toen was er geen werk en hebben meeste chauffeurs het bedrijf verlaten. Kevin rijdt nu zelf weer rond.

In de middag op radio 2 in Vlaams-Brabant vertelt hij zijn verhaal.