 Outdoor Swimming Belgium: “Ons land is een rariteit met het verbod op buiten zwemmen”

Outdoor Swimming Belgium spreekt vandaag op de hoorzitting in de commissie leefmilieu over het verbod op buiten zwemmen. “Het Badhuis in Emblem is een perfect voorbeeld ”, vertelt Sigrid Spruyt van Outdoor Swimming. “Nu is het slechts nog een café waar wandelaars en fietsers in het weekend eens passeren. Vroeger was het een trekpleister voor badgasten. Het was 70 jaar lang een synoniem voor bad- en zwemplezier in de Kleine Nete. Toen kon je er nog zwemmen op eigen verantwoordelijkheid. Die pret is helaas niet blijven duren. Door de industrie vervuilde het water en werd de badplaats gedempt. Tegenwoordig is water vooral iets geworden om naar te kijken. In het beste geval kan je er langs wandelen en fietsen of op varen."