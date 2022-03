Horecazaken in Sint-Truiden mogen terrassen opnieuw uitbreiden: "Het is echt nodig"

Na de moeilijke coronaperiode die we met mondjesmaat stilaan achter ons kunnen laten, is iedere extra persoon in de horeca welkom: “Dat is zeker echt nodig”, beaamt Bram Deltour van Shop & The City, dat de belangen van de Truiense middenstand verdedigt. “Het is niet omdat corona stilaan wegebt en de maatregelen opgeheven zijn, dat de horeca er bovenop is. Het is belangrijk dat we de horeca gaan blijven ondersteunen, zodat ze de verliezen van de afgelopen jaren kunnen goedmaken. Maar ook dat we voor een goede wisselwerking kunnen zorgen tussen horeca, handel en markt. Want als er iets is dat de afgelopen jaren bewezen is, dan is het dat die wisselwerking zeer noodzakelijk en belangrijk is.”