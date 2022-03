Ijsverkopers maken zich op voor zonnige en mooie dagen

Vandaag krijgen we even een dipje in het weer, maar morgen wordt het wel weer zonnig en warm, dan gaan we richting de 20 graden. Kortom: prima weer voor misschien wel je eerste ijsje van het jaar. Dan is ook de tijd aangekomen om de crèmekarren op te blinken. Ook Ellen Robijn uit Gooik, is volop bezig met de voorbereidingen.

“We kijken er heel hard naar uit om te starten”, zegt Ellen. “Normaal zouden we op 21 maart starten en de tweede ijskar op 1 april. Maar een dag als morgen kunnen we niet laten schieten, dus gaan we een tandje bijsteken. We kijken er naar uit om de mensen blij te maken.” Ellen is nu volop bezig met het draaien van het ijs. “Dat gaat op zich vrij snel. Maar daarnaast moeten de ijskarren in orde gezet worden. Die moeten binnen en buiten spic en span zijn. Daar is nog wat werk aan, maar dat komt goed.”