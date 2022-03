Kindertheatergezelschap uit Melle verandert titel stuk over Rusland naar "onschuldigere" versie "Babushka"

Het theatergezelschap veranderde de titel van "De Rus & Comen" naar "Babushka". Een Babushka is een soort pop die open kan en waar kleinere Babushka's in zitten. Zoals verhuisdozen, legt Boesman uit: "De voorstelling speelt zich af in een verhuiswagen en gaat over zaken die in dozen zitten en over verhuizen. Een Babushka is een Russische grootmoeder, en ook daar het gaat over. Zo kunnen we de voorstelling spelen zonder een referentie naar wat Poetin doet, want dat veroordelen wij ook."