Kortenaken trakteert alle inwoners op frietjes

Door corona moest de gemeente Kortenaken twee jaar lang haar nieuwjaarsdrink schrappen. Maar dat maken ze nu goed met gratis frietjes en een drankje voor iedereen die langskomt, nu zaterdag. Burgemeester Kristof Mollu: "Het enthousiasme is erg groot, we verwachten 300 mensen, corona is wel nog niet helemaal voorbij, maar de knaldrang bestaat ook in Kortenaken." Inwoners kunnen zaterdag tussen 17 en 20u een bakje friet en een drankje krijgen op de nieuwe parking van het gemeentehuis.