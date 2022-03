Kortrijk en Koksijde werken met buddy's om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden

Kortrijk kan op korte termijn 300 mensen uit Oekraïne verwelkomen. Dat zal onder meer gebeuren in woningen die eigendom zijn van de stad, maar ook in kloosters, scholen, hotels en dergelijke. De stad doet ook een oproep aan de inwoners om mee te werken als buddygezin. Dat vindt schepen Philippe De Coene beter dan Oekraïeners in eigen huis op te vangen: "Opvang in gezinswoningen is - hoe goedbedoeld ook - in eerste instantie erg moeilijk controleer- en beheersbaar. Mogelijke gastgezinnen kunnen nuttig werk doen door vluchtelingen bij te staan met persoonlijke contacten. Ze kunnen als gids fungeren voor mensen uit Oekraïne in Kortrijk. Ze kunnen deze mensen wegwijs maken in onze stad, voor een bezoek aan de dokter of de apotheek, voor recreatiemogelijkheden, voor aankopen in winkels enzovoort."