Liveblog - Oekraïne en Rusland blijven vandaag voortpraten, meerdere zware ontploffingen in en rond Kiev gemeld

Volgens de Oekraïense regering zijn er gisteren amper 4.000 mensen in veiligheid gebracht via de geplande vluchtroutes of humanitaire corridors. De evacuaties uit de zwaar geteisterde havenstad Marioepol in het zuidoosten zijn alweer grotendeels mislukt. Volgens Kiev blokkeren de Russen ook een hulpkonvooi met medicijnen en water.

In totaal zijn er nu al meer dan 2,5 miljoen Oekraïners het land uit gevlucht. De meesten van hen zijn naar Polen en Roemenië vertrokken, maar ook naar het kleine en arme Moldavië. Het land dreigt het helemaal te begeven, dat zegt VRT NWS-journalist Jan Balliauw in Kishinyov in Moldavië.



"Op een bevolking van 2,6 miljoen inwoners heeft Moldavië op bijna 3 weken tijd bijna 330.000 vluchtelingen over de vloer gekregen. Als je dat omrekent naar België zou dat betekenen dat ons land 1,3 miljoen vluchtelingen zou opvangen. Gigantische aantallen. De Moldavische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het land op een breekpunt staat."