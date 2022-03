Looise Soepcentrale zit nét niet in de soep door stijgende energieprijzen

“We hebben het langzaam terug moeten opbouwen” vult zoon en medezaakvoerder Chiel aan. “We hebben innovatief naar oplossingen moeten zoeken. Geen soep meer in kookpotten, maar in plastic literpotten of in kopjes elk afzonderlijk verpakt” neemt Guido over. “We moeten dagelijks de routes aanpassen of zelf rijden om te besparen op de personeelskosten. En we werken ontzettend lange dagen.”