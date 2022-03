Luchtmacht houdt jobdag op Kardinaal Van Roey-instituut in Vorselaar: "Iedereen denkt meteen alleen aan piloten"

Alle vliegtuigen van Defensie worden tegen 2028 vernieuwd. Ook daarom zoekt de luchtmacht gedreven jongeren. "We krijgen splinternieuwe vliegtuigen. Bovendien zitten we met een generatiewissel. We zoeken daarom technici die mee zijn met de techniek van vandaag. Piloten die zijn opgeleid om met joystick en throttle vanalles te doen. Die hopen we hier te vinden op de school", zegt Verwilligen.