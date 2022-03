Mechelen start met installatie van eerste woonunits voor Oekraïense vluchtelingen

Er worden een 20-tal hotelkamers ter beschikking gesteld. Op het domein komen er ook 20 woonunits, elk voor 2 tot 3 mensen. In het hotel is er ook een gemeenschappelijke ruimte voor de vluchtelingen. "Het is de bedoeling dat alle units er in de loop van volgende week staan maar ook water en elektriciteit hebben", vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). "Het is een huzarenstukje om dat op zo'n korte termijn klaar te spelen. We willen alles zo snel mogelijk in orde hebben om de vluchtelingen hier op te vangen. Er zouden momenteel al zo'n 10 Oekraïense gezinnen in Mechelen verblijven. Ze worden opgevangen door particulieren die via familie of contacten vluchtelingen in huis hebben genomen."