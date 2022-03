Motorcrosser biedt excuses aan na rit door broedplaats Grauwe Kiekendief in Outgaarden

In Outgaarden (Hoegaarden) werken landbouwers en natuurverenigingen samen om broedplaatsen op akkers te creëren. Het gaat om unieke broedplekken in landbouwgebied. Onder meer de Grauwe Gors, waarvan er volgens vogelliefhebbers nog maar 40 koppels bestaan in Vlaanderen, broedt daar. Motorcrossen is verboden in bossen en velden. Het verstoort de broedplaats en beschadigt ook de akker. Een natuurvereniging stelde een drietal incidenten vast met motoren en quads.