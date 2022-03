Nieuwe trambus tussen Hasselt en Maasmechelen zal gebruikt worden om naar 't werk te gaan maar ook om te shoppen 

Maar uit de enquête blijken ook bekommernissen: “Hoe vaak gaat zo’n trambus rijden bijvoorbeeld. We zouden minstens 4 trambussen per uur kunnen laten rijden, en dat is natuurlijk interessant voor de reiziger” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "Maar er zijn ook nog andere aspecten die belangrijk zijn: voldoende plaatsen, netheid, maar ook de doorstroming. Zodat de reistijd gereduceerd kan worden tot 52 minuten, daar waar dat vandaag de dag toch een stuk hoger ligt.” Dit en volgend jaar staat een heel aantal investeringen gepland voor de realisatie van de trambus.