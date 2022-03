Gevluchte Oekraïense kinderen krijgen in Koksijde online les van hun leerkrachten in Oekraïne

Met 13 kinderen en jongeren zijn ze in "La Rose des Sables" en allemaal volgen ze online les. "Met een laptop", zegt Heidi Madou, die de vluchtelingen begeleidt. "De meeste kinderen hebben er zelf een, of ze delen hem. Hun leerkrachten zijn nog steeds in Kiev. Sommigen geven les van thuis uit, anderen van op school."

Maar veel medeleerlingen zijn er niet meer in de klas zelf. "Zo goed als iedereen is in het buitenland. Naast de kinderen bij ons, zijn er ook die in Duitsland, Spanje of Hongarije onderdak hebben gekregen. Ik heb eigenlijk weet van maar 1 leerling die nog in Kiev zit. Nu en dan moet die dan de les verlaten omdat er een alarm afgaat en iedereen naar de schuilkelder moet. Het is schrijnend."