Omgeving Shopping Den Tir op het Kiel moet veiliger worden: aanpassingswerken starten vandaag

Vandaag starten werkzaamheden op de Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de Abdijstraat en shoppingcentrum Den Tir, en ter hoogte van de kruispunten met de Zaanstraat, de De Bosschaertstraat en de Hendriklei. "Je hebt daar een wirwar van voetgangers, fietsers, auto's en openbaar vervoer die mekaar kruisen op verschillende manieren", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) "We gaan proberen om dat iets meer gestructureerd te laten verlopen."

Er komt om te beginnen een duidelijke, bredere oversteekplaats. "Vandaag zien we dat voetgangers daar zowat op alle plaatsen oversteken. We gaan dat proberen tegen te houden door een hek te zetten rond het openbaar vervoer, want er gebeurden al verschillende ongelukken met de tram daar. Maar we gaan uiteraard ook zorgen dat er een heel duidelijke en zeer brede oversteekplaats is, zodat de vele voetgangers er op een veilige en comfortabele manier kunnen oversteken."