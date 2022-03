Ook brulapen doen aan team building (of toch een vorm daarvan)

De baas die spanningen op de vloer de kop probeert in te drukken met een teambuildingdag: als je in team of op een kantoor werkt, is de kans groot dat je het al eens meegemaakt hebt. En anders heb je het misschien al gezien in tv-series zoals "The office" - waar die teambuildingdagen meestal het tegenovergestelde effect hebben.