Leo Van Loo, de man die problemen in kinderopvang moet aanpakken: "Vertrouwen in de sector moet hersteld worden"

"Het is de bedoeling om het vertrouwen in de kinderopvang te herstellen", vertelde Van Loo zelf in "De ochtend" op Radio 1. "Dat is goed voor de voorzieningen die vandaag goed werken en waar veel vertrouwen in is, maar ook voor de voorzieningen waar geen vertrouwen in is. We kunnen die eruithalen en opvolgen en als dat nodig is kunnen we ervoor zorgen dat die voorzieningen niet langer kunnen werken."