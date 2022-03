Opnieuw autobrand in Hoboken

In de Zeelandstraat in Hoboken werd vannacht rond 4.40 uur een auto in brand gestoken. De auto stond op de parking van een dierenwinkel en brandde zo goed als helemaal uit. Een vrachtwagen die ernaast stond, liep hitteschade op. Nog een tweede auto heeft ook brandschade.

Sinds eind januari noteerde de politie al meer dan 10 gelijkaardige feiten. Er wordt dus onderzocht of er een pyromaan aan het werk is. Zo werd pas vorige nacht nog geprobeerd om twee auto's in brand te steken, enkele honderden meters verder. De schade aan die twee voertuigen bleef toen wel beperkt.

De politie roept iedereen op om alle verdachte zaken te melden en patrouilleert zelf ook vaker in de buurt.