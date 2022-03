Opnieuw kinderopvang gesloten: 25 kinderen van crèche in Kalmthout moeten op zoek naar nieuwe opvang

Toch besliste het Agentschap Opgroeien in augustus 2021 om de vergunning van de crèche in te trekken, maar de organisator tekende bezwaar aan. Het adviescomité dat zich over dat bezwaar moest buigen, gaf de organisator gelijk, waardoor de crèche toch open kon blijven. Het was uiteindelijk minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zelf die de stekker er via een ministerieel besluit dan toch uittrok.