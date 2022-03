"Dagelijkse tirannie": tientallen doctoraatsstudenten getuigen in "Pano" over machtsmisbruik aan UGent en KU Leuven 

Hoe reageerde de KU Leuven?

“Ik heb zo’n tien jaar geleden het problematische gedrag gemeld bij de toenmalige decaan”, vertelt een getuige. De persoon maakte ook melding bij de ombudsdienst, de eerste melding waar onze redactie weet van heeft. Tussen 2013 en 2019 deden minstens 24 mensen meldingen over de man. Ook "leidinggevenden", een decaan en departementsvoorzitter, zouden de afgelopen jaren melding gemaakt hebben over zijn gedrag.

Meer nog dan aan de UGent, blijken de rector en de vicerector op dat moment op de hoogte van het probleem. Én van het gebrekkige optreden. Drie jaar geleden schrijft rector Luc Sels in een interne mail dat “situaties van problematisch leiderschap vaak te lang blijven bestaan”. Ook een vicerector schrijft dat het verhaal haar “grote zorgen” baart.

Verschillende procedures draaiden op weinig of niets uit. Zo werd een negatieve academische evaluatie in beroep omgevormd tot een positieve beoordeling. Toen de universiteit toch een tuchtprocedure startte, werd de man vrijgesproken omdat de feiten verjaard zouden zijn. Die beslissing viel vorige week dinsdag.

Die verjaringstermijn is te kort, zeggen verschillende slachtoffers. "In hun eigen tuchtrecht staat dat voor bepaalde sancties, zoals berisping en schorsing, enkel feiten mogen meegenomen worden die gebeurd zijn in de 12 maanden voorafgaand aan de start van een tuchtprocedure", klinkt het.

In een mail aan “Pano” erkent de professor dat zijn manier van leiding geven “fout” was. “Het heeft mensen gekwetst. Dat bedroeft mij erg”, schrijft hij. “Aan al wie ik kwetste, bied ik mijn excuses aan. Zij verdienden zo veel beter.” Hij heeft ondertussen therapie gevolgd, maar moest die zelf gaan zoeken. Vanuit de universiteit kwam geen hulp. “Ik was verbaasd toen bleek dat er niets was. Dat was voor mij onbegrijpelijk”, vertelt de professor. "Er is simpelweg geen hulp, niet voor wie het gedrag van de leidinggevende moest ervaren, niet voor wie dat gedrag pleegde."

De universiteit denkt wel dat ze afdoende heeft opgetreden. “KU Leuven wil benadrukken dat dit dossier zeer ernstig is genomen en grondig is opgevolgd”, laat de universiteit weten. “In 2019 ontving KU Leuven meldingen over problematisch gedrag van deze professor in de periode 2010-2019. Deze meldingen zijn opgevangen via het vertrouwensnetwerk en de vertrouwenspersoon.” De decaan van de faculteit zou de professor ook verder opvolgen.