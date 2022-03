Penningmeester van kerkfabriek in Sint-Niklaas veroordeeld voor verduistering van bijna 70.000 euro

De man van 64 was penningmeester van de Kerkfabriek Johannes Don Bosco in Sint-Niklaas. Tussen 2017 en 2019 verduisterde hij daar bijna 70.000 euro uit de kas van de kerkfabriek. Hij gebruikte dat geld om persoonlijke kosten te betalen. En opvallend : hij begon daarmee toen hij nog maar net vrij was uit de gevangenis voor gelijkaardige feiten. De man was bij het gerecht bekend voor valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en verduistering. Bij zijn vorige veroordeling kreeg hij 3 jaar gevangenisstraf.

De kerkfabriek in Sint-Niklaas ontdekte uiteindelijk het gesjoemel en verwittigde de politie. De man gaf toe dat hij geld had verduisterd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete van 1600 euro.