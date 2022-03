Politievakbond na steekincident met agent in Leopoldsburg: "Dit is een zorgwekkende trend"

"Volgens de meest recente informatie is de agent niet in levensgevaar, maar nog steeds ernstig toegetakeld", vertelt voorzitter Carlo Medo dinsdagochtend aan Radio 2. "Het algemene gevoel bij collega's is in gevallen als deze altijd dezelfde: ze zijn heel kwaad en ongerust over hun collega. Dat zijn vaak ook goede vrienden van elkaar."

Het incident van maandag doet denken aan het voorval van eind januari in Peer, waar een wijkagent is neergestoken door een 12-jarige jongen. Afgelopen zomer werd een politie-inspecteur dan weer verwond in Leopoldsburg. "We moeten voorzichtig zijn met zulke uitspraken, maar het lijkt erop alsof hier wel degelijk sprake is van een stijgende trend van zware agressie tegen agenten", klinkt het bij Medo. "Ook andere hulpdiensten hebben last van agressie. Het is schandalig hoe er vaak met die mensen wordt omgegaan."