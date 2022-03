Drie Europese premiers brengen opmerkelijk bezoek aan Kiev: is dat wel veilig in oorlogstijd?

Over het bezoek van de premiers van Polen, Tsjechië en Slovenië aan Kiev hangt nog een waas van geheimzinnigheid en onduidelijkheid. Hoe zijn ze naar Kiev gereisd, hoe verplaatsen ze zich veilig in Kiev, wanneer keren ze terug? Wellicht om veiligheidsredenen is daar (nog) weinig over geweten.

Wel duidelijk is dat hun bezoek een primeur is: het is de eerste keer dat buitenlandse leiders de Oekraïense hoofdstad Kiev bezoeken sinds de start van de Russische invasie op 24 februari. De drie premiers zullen in Kiev de Oekraïense president Volodimir Zelenski ontmoeten en ook de Oekraïense premier.

Het bezoek aan Kiev zou vorige week afgesproken zijn met de andere leiders van de Europese Raad (de vergadering van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie) tijdens een informele top in de Franse stad Versailles. Ook de Verenigde Naties zouden op de hoogte gebracht zijn.

"Het is onze plicht om daar te zijn waar de geschiedenis gevormd wordt. Want het gaat niet over ons, maar over de toekomst van onze kinderen, die het verdienen om in een wereld zonder tirannie te leven", argumenteerde de Poolse premier Mateusz Morawiecki de opmerkelijke reis.