President Volodimir Zelenski: "We moeten erkennen dat Oekraïne niet kan toetreden tot de NAVO"

De voorbije week had Oekraïne -en in het spoor ook Georgië en Moldavië- lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Dat is een langdurig proces, maar is zeker niet van de baan en kan de richting aangeven die Zelenski op termijn uit wil gaan. Via de EU zou Oekraïne alsnog kunnen aansluiten bij het Westen op een manier die militair minder bedreigend zou kunnen zijn voor Moskou.