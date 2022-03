Primeur voor carnaval Halle: alle drinkbekers zijn herbruikbaar, zelfs een karaf voor vijf pintjes

Alle gebruikte bekers van het carnaval worden centraal afgewassen. Dat is een primeur voor Vlaanderen. Enkel op de kermis zal geen gebruik worden gemaakt van de herbruikbare bekers van de stad.

Sinds 2020 is de herbruikbare beker verplicht bij grote evenementen in Vlaanderen. Maar carnaval Halle is al tweemaal uitgesteld, vandaar gebeurt het pas nu voor de eerste keer. De stad Halle steunt het initiatief organisatorisch en financieel. Het gaat in totaal om 300.000 herbruikbare bekers. Horecazaken verzamelen zelf hun bekers, die worden dan opgehaald en gebracht naar een centrale plaats in Zaventem. Daar worden ze gewassen en gedroogd. De volgende dag wordt alles weer teruggebracht naar de cafés.

De organisatoren hopen zo om de afvalberg na carnaval Halle met meer dan 50% te verminderen.