Puurs-Sint-Amands leert zijn volwassen inwoners fietsen

De fiets is een goedkope en gezonde manier om je te verplaatsen. Voor veel mensen is het ook een stukje vrijheid. Toch durven of kunnen heel wat volwassenen niet fietsen. "Onze doelgroep is heel divers", vertelt Hanne Ceurstemont van het OCMW. "Je hebt mensen die wel ooit hebben leren fietsen maar het om één of andere reden al lange tijd niet meer hebben gedaan. Er zijn er ook die schrik hebben gekregen in het verkeer. Daarnaast hebben we ook mensen die in hun land van herkomst niet hebben leren fietsen. Ze merken dat ze dat in België moeilijk kunnen missen omdat het hier heel gebruikelijk is om op een fiets te springen."

Eerst leren de cursisten bijvoorbeeld op- en afstappen. Dan gaan ze veilig oefenen op een terrein. Daarna gaan ze de weg op. "Voor volwassenen is het niet altijd makkelijk om nog te leren fietsen. Bij kinderen is het bijna een evidentie maar bij volwassenen komt er bijvoorbeeld al wat meer angst bij kijken om op een tweewieler te kruipen", zegt Hanne Ceurstemont. De cursisten maken gebruik van weesfietsen die deze winter werden opgehaald aan het station van Puurs. Daarnaast zijn er ook inwoners die fietsen schonken voor het project. Er zijn in 10 lessen, 2 per week. Voor de eerste les vandaag zijn er alvast 12 deelnemers.