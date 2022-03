Ruim 11 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven: 8 mannen opgepakt

Tijdens het gerechterlijk onderzoek kwam een organisatie in beeld die betrokken zou zijn bij de invoer van verdovende middelen in de haven van Antwerpen. De drugs werden vanuit containers uit Zuid-Amerika overgeladen naar Europese containers, de zogenoemde "switch-methode". De hulp van havenarbeiders is daarbij cruciaal. In totaal gaat het om 14 feiten, goed voor 11 ton cocaïne. Vandaag werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij zijn 8 mannen gearresteerd in Antwerpen, Geel, Kontich, Rumst en Stekene. Er zijn verschillende havenarbeiders bij. De feiten zouden worden georganiseerd vanuit Dubai, door een 34-jarige man. Die is nog niet opgepakt.