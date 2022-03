Serdar Berdimoechamedov, zoon van de president van Turkmenistan, is "verkozen" en volgt zijn vader op

De opvolging van een leider in dergelijke autoritaire systemen is altijd een heikele kwestie in de Centraal-Aziatische republieken waar het Sovjetmodel nog altijd stevig staat. Het regime en de clans daarrond willen absoluut macht, invloed en rijkdommen in handen houden, maar dat verloopt niet zonder spanningen, veelal intern dan.

Enkele jaren geleden werd de dictator van Oezbekistan, Islam Karimov, vrijwel naadloos opgevolgd door zijn medestander Shavkat Mirzijojev, maar die schoof geleidelijk wel de familie van Karimov aan de kant. Een ietwat zelfde beeld was er meer recent in Kazachstan, waar president Noersoeltan Nazarbajev in 2019 de macht overdroeg aan huidig leider Kassim Zjomart-Tokajev. Begin dit jaar kwam het tot een volksopstand die neergeslagen werd, maar wel spanningen binnen de elite aan het licht bracht. Sindsdien is de familie van Nazarbajev ook veel van haar invloed verloren.

Opvolging binnen de familie is eerder zeldzaam. Dat lukte wel in 2003 in de voormalige Sovjetrepubliek Azerbeidzjan in de Kaukasus -ook een gasveld- toen huidig leider Ilham Aliyev zijn vader Haydar Aliyev opvolgde. Ook die komt uit een familie van partijfunctionarissen uit de Sovjettijd.