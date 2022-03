Sint-Niklaas bouwt LAB-school voor 700 leerlingen : "Geen aparte klaslokalen en geen vakgrenzen"

Sint-Niklaas is blij met de nieuwe school. Niet alleen omdat er extra plaatsen voor leerlingen bij komen, maar ook omdat het om een nieuwe onderwijsvorm gaat. Schepen van onderwijs Maxime Callaert (N-VA) : "We zijn een echte scholenstad, en het is belangrijk dat alle soorten onderwijs in onze stad aanwezig zijn. Met de komst van de nieuwe LAB-school is het onderwijslandschap van Sint-Niklaas weer een stukje rijker geworden."