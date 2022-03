Strandbars maken zich klaar voor het zomerseizoen: "Ideaal weer om op te zetten"

Morgen zal je hier en daar al kunnen genieten van een drankje in een strandbar. Eigenaars zijn volop bezig met die op te zetten. Voor het eerst in 3 jaar wordt er toegewerkt naar een normale paasvakantie. "Alles wordt zoals voordien", zegt Erwin Renders van Blue Beach strandbar in Blankenberge. "Geen mondmaskers meer en geen afstandsregels. Dat wil ook zeggen dat we ons terras weer wat kleiner moeten maken dan vorig jaar. Want toen kregen de strandbars met de afstandsregel de toestemming om ons terras wat uit te breiden."

Volgens Erwin was het vandaag de ideale dag om eraan te werken. "Als het zeer zonnig weer is, dan komen de mensen de hele tijd babbelen met ons, dus dan kunnen we niet goed doorwerken. Nu is het ideaal weer. Niet te veel wind, klein druppeltje."