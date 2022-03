Zandsculpturenfestival wordt groter en verhuist van deelgemeente Westende naar Middelkerke zelf

De tyrannosaurus rex, de triceratops en de brachiosaurus, komende zomer zijn ze allemaal present op het strand van Middelkerke. Want daar vindt dit jaar het Zandsculpurenfestival plaats en het thema is dino's.

Vorig jaar ging het festival nog door aan de rotonde in deelgemeente Westende, maar de organisatoren hebben beslist om naar Middelkerke zelf te verhuizen, ter hoogte van het De Greefplein. "Die locatie is zeer goed toegankelijk voor wie met de tram wil komen", zegt Peter Monbailleu van het festival. "Bovendien is het festival een stuk groter dan vorig jaar: anderhalve keer zo groot."