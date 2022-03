Studenten gaan straat op in Gent met bank in hand

De studenten komen volgende week samen in de buurt van de Coupure in Gent. Daar zal de organisator hen uitleg geven over wat de bedoeling is. "Nadien gaan ze elk apart met een bank de openbare ruimte in en spreken ze mensen aan en tonen dat ze willen luisteren", klinkt het bij Missiaen. "Vaak merk je dat het echt deugd doet voor de mensen, zonder dat ze wisten dat ze het nodig hadden", voegt hij er nog aan toe.