Studio 100 stapt naar Raad van State nadat zender Spring naast radiofrequentie gegrepen heeft

Hans Bourlon noemde de beslissing meteen na het bekendmaken ervan "een conservatieve keuze". Hij verwees daarbij naar minister van Media Dalle (CD&V) die zelf het radiolandschap graag had "gedynamiseerd", terwijl er volgens Bourlon "nu eigenlijk niets verandert".



"Het zou voor ons een bijzonder mooie onderneming extra geweest zijn waar we hard in geloofden en we hadden met partners fantastische dingen kunnen opzetten", zei Bourlon toen aan VRT NWS. "Iemand anders toelaten, had een verrijking kunnen zijn."