Tekort aan zonnebloemolie door oorlog in Oekraïne: "Acute crisis bij aardappelverwerkende bedrijven"

De aardappelverwerkers kijken daarom uit naar alternatieven. "In eerste instantie wordt daarbij naar palmolie gekeken", vertelt Vermeulen. Schaarste aan olie zorgt er echter voor dat de prijzen voor alternatieven, zoals palmolie, omhoog gaan. Palmolie is bovendien een stuk minder duurzaam dan zonnebloemolie.

De producenten moeten door de overstap naar palmolie ook hun labels veranderen. "Het gaat ook om plantaardige vetten, maar er zijn toch verschillen, denk maar aan de hoeveelheid verzadigde vetten".

De sector is daarover in overleg met de overheid, onder meer met het Voedselagentschap. "Enerzijds willen we onze productie op peil houden, anderzijds moeten we ook de consument informeren", zegt Vermeulen.