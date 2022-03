Miss Poes wint "The Masked Singer", Konijn is toppoliticus (en dat is niet de eerste politieke verkleedpartij op tv)

Maar de grote verrassing schuilde al wekenlang in de identiteit van de derde finalist: Konijn. De naam van Conner Rousseau is in de loop van het programma nooit gevallen bij dit personage. Zijn deelname komt eerder onverwacht, al kreeg Rousseau er recent tijdens een interview met VTM Nieuws een vraag over.

In welke mate Rousseau de opnames kon inpassen in zijn drukke agenda als partijvoorzitter, is niet duidelijk. Over de productie van "The Masked Singer" is weinig bekend, enkel dat dit tweede seizoen in de zomer van 2021 is opgenomen. Wanneer precies, geeft VTM niet prijs, al blijkt uit het programma “Behind the mask” dat er opnames waren in juni, tijdens het EK Voetbal.