Tongeren gaat vluchtelingen opvangen in voormalige jeugdherberg

"We hebben voor de jeugdherberg gekozen omdat deze gelegen is aan de rand van het stadspark De Motten", vertelt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD). "Het is een rustige, autoluwe omgeving dicht bij het centrum, de scholen, de speeltuin en het park." De stad hoopt er eind volgende week al de eerste gezinnen te kunnen opvangen. "Hier kunnen 9 à 10 gezinnen opgevangen worden."

In Tongeren hebben ook 43 gezinnen opvang bij hen thuis aangeboden, dat is goed voor 140 plaatsen. “Sinds de crisis hebben zich 10 Oekraïners gemeld in Tongeren, zij worden opgevangen door Oekraïense familie of vrienden in onze stad,” besluit Dewael.