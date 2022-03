Engie/Electrabel krijgt niet tijdig vergunning voor gascentrale in Vilvoorde

Voor die gascentrales moeten echter vergunningen uitgereikt worden en daar wringt het schoentje. In november 2021 weigert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een omgevingsvergunning toe te kennen voor de bouw van de gascentrale in Vilvoorde. De stikstofuitstoot van de gascentrale zou te hoog zijn volgens de Vlaamse normen.

Engie/Electrabel had eerder wél een gunstig advies gekregen van de administratie en dient daarom een maand later een nieuwe vergunningsaanvraag in. "Wij hebben goed geluisterd naar de minister", aldus topman Thierry Saegeman. "Wij hebben begrepen dat zij het engagement dat wij hebben genomen om de uitstoot van stikstof en ammoniak te verlagen, niet in aanmerking heeft genomen bij de finale versie. De cijfers die geciteerd zijn in de vergunningsaanvraag, zijn daar niet weerhouden. Wij gaan dat engagement nu inschrijven in ons dossier."