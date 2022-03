Waar is Marina Ovsjannikova? Vrouw die in uitzending op staatstelevisie in Rusland inbrak, is spoorloos

Waar is Marina Ovsjannikova, de vrouw die inbrak in een nieuwsuitzending van een staatszender in Rusland om tegen de oorlog in Oekraïne te protesteren? Daarop kan niemand met zekerheid een antwoord geven, ook haar advocaten kunnen haar niet contacteren. Na haar actie zou ze zijn opgepakt, maar het is onduidelijk waar ze zich nu bevindt.