Jolien Wevers is nieuwe Vlaamse everzwijncoördinator: "Niet de bedoeling dat alle everzwijnen weg moeten"

"Ecologisch gezien horen everzwijnen hier ook thuis", gaat Wevers verder. "Het is natuurlijk de vraag of we ze in alle landschappen moeten tolereren. Misschien zijn er gebieden die schadegevoelig zijn en waar we ze moeten weren, bijvoorbeeld in gebieden met veel landbouw. De groei van de populatie tegenhouden, dat gaat niet gemakkelijk zijn. Maar door samen te werken zullen we de schade wel kunnen beperken."