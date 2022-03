Vrouw bevalt van dochtertje op de Place de la Concorde in Parijs, agent: "In 20 jaar is me dat nog nooit overkomen"

Op 10 maart 2022 werd Edmei geboren en haar geboorteverhaal zal ze waarschijnlijk nog vaak te horen krijgen. Ze werd geboren op de Place de la Concorde, het grootste plein in Parijs. De auto waarin ze voor het eerst het levenslicht zag, stond vast in de avondspits. Haar vader toeterde in paniek en twee agenten die toevallig in de buurt waren, kwamen hem helpen om de geboorte in goede banen te leiden.



De twee agenten waren net klaar met hun dienst rond 17 uur. Toen ze gealarmeerd werden door de vader, gingen ze kijken naar de auto. Daar zagen ze dat een vrouw aan het bevallen was op de achterbank. Een van de politieagenten dacht de auto te begeleiden naar een ziekenhuis. Haar collega wist dat het daarvoor al te laat was. "Het hoofd van de baby was eruit, we begonnen het lichaam te zien", zegt de kersverse vader van de dochter.