"War on fakes": Russische oorlogspropaganda vermomd als factchecks

Wat is nu de bedoeling van zo'n 'fake factcheckers'? Binnen Rusland wil War on fakes het beeld scheppen dat er vanuit Oekraïne op grote schaal foute informatie over de oorlog verspreid wordt. Hun berichtgeving wordt geregeld overgenomen door Russische staatsmedia als Ria Novosti en RT.



Door twijfel te zaaien over de informatie die te zien is op het internet of bij westerse media wil War on fakes de Russische bevolking – die voor informatie over de oorlog bijna exclusief moet terugvallen op gecensureerde staatsmedia – aanzetten om geen geloof te hechten aan berichten over Russische militaire verliezen of Oekraïense burgerslachtoffers.