Zakenlui vinden de weg naar Antwerpen nog niet terug: hotels nog altijd maar half bezet in de week

"Veel internationale bedrijven, bijvoorbeeld Amerikaanse, die hun mensen vroeger naar Europa lieten komen, hebben nu nog altijd een reisstop", zegt Didier Boehlen van de Antwerp Hotel Association. "Zij laten dus niet toe dat hun mensen al reizen, tenzij het echt noodzakelijk is. Veel zakenlui blijven online vergaderen. We hopen dat die maatregel vanaf september losgelaten zal worden en we dan toch meer zakenmensen zullen zien."

De komende weken is er al wel wat beterschap op komst. "Vanaf het einde van de maand zijn er weer groepen aan het boeken. Dat zijn dan groepen die willen vergaderen met mensen uit het buitenland. We hopen dat tegen de zomer de bezetting dan toch stijgt tot 65 procent. Maar nu halen we nog niet de cijfers die we graag willen hebben. De individuele zakenreizigers, waar Antwerpen zo afhankelijk van is, zijn nog niet terug."