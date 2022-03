Zangeres Natalia start rechtszaak tegen vrouw die haar met de dood zou hebben bedreigd

Voor de correctionele rechtbank in Turnhout is een rechtszaak ingeleid waarin zangeres Natalia zich burgerlijke partij stelt. De beklaagde is een vrouw uit West-Vlaanderen die tussen januari 2021 en april 2021 enkele haatdragende reacties had achtergelaten op de Instagram-account van Natalia. In die berichten werden volgens de zangeres ook doodsbedreigingen geuit. Op vraag van het openbaar ministerie zal de beklaagde eerst psychiatrisch onderzocht worden, om na te gaan of ze toerekeningsvatbaar is. Pas na afloop van dat psychiatrisch onderzoek zal de rechtszaak ten gronde worden behandeld.