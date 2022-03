Zware vechtpartij in het asielcentrum in Poelkapelle: "Meer dan 100 vluchtelingen op de vuist"

Deze middag is een zware vechtpartij uitgebroken in Fedasil Poelkapelle, het opvangcentrum voor asielzoekers. Volgens de politiezone was het moeilijk om de rust te laten terugkeren. Er is nog geen zicht op het aantal gewonden. De politie doorzoekt de plaats op wapens.

De spanningen tussen de verschillende asielzoekers liepen deze ochtend al op, maar zijn nu volledig uit de hand gelopen, zegt woordvoerder van politiezone Arro, Glenn Verdru: "Er waren vandaag al een aantal momenten waarop het rumoerig is geweest, maar het is nu volledig uit de hand gelopen. Vandaar dat we alle beschikbare ploegen hebben uitgestuurd en die van de naburige politiezones. De massale politieaanwezigheid blijft tot de rust volledig is teruggekeerd. Ook deze nacht worden er extra patrouilles ingezet. Ondertussen zijn er vijf personen opgepakt."