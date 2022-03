1 op 5 Genkenaars komt in aanmerking voor goedkoper internet

Inwoners zullen het goedkoper internet niet zelf kunnen aanvragen, dat zal gebeuren via het Sociaal Huis op campus Portavida. Daar wordt bekeken of de aanvrager voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, zegt schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada (CD&V) : "Het gaat dan om mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, families met een leefloon of met een collectieve schuldenregeling of budgetbeheer en gezinnen met een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen dat onder de minimumgrens ligt". Zowat een vijfde van de Genkse bevolking zou aan één of meer van deze voorwaarden voldoen en recht hebben op een goedkoper tarief.