28 leden van drugsbende gearresteerd na maandenlang onderzoek door Antwerpse recherche

Gisterenochtend heeft de politie 28 mensen gearresteerd die ervan worden verdacht dat ze cannabisplantages hebben opgezet. Ze werden opgepakt bij gelijktijdige huiszoekingen op 38 plaatsen in 5 provincies, in onder andere Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Naast 6 actieve plantages werden er ook massa’s drugs, geld en wapens gevonden. Het onderzoek nam een half jaar in beslag, 350 agenten werkten er aan mee. De bende werkte vanuit Antwerpen maar was over het hele land actief.