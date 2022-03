3M gaat in beroep tegen strengere lozingsnormen voor PFAS

In oktober verstrengde de Antwerpse deputatie de normen voor PFAS-concentraties in het lozingswater van 3M. Voortaan zou het chemiebedrijf nog maar een dertigste mogen lozen van de hoeveelheid PFOS die voordien werd toegestaan: 1 microgram per liter, terwijl dat voordien 30 microgram was. Bovendien werden de lozingsnormen ook verstrengd naar waarden tussen de 1 en 30 microgram voor acht andere stoffen uit de PFAS-familie, waaronder PFOA, PFBS en PFBA.