Vaccinatiecentrum in Peer maakt plaats voor 60 Oekraïense vluchtelingen

De VDAB-gebouwen zijn in twee delen opgedeeld, het vaccinatiecentrum is ondergebracht in de hallen waar vroeger opleidingen werden gegeven. De opvangplaatsen voor de Oekraïense vluchtelingen zullen in de vroegere kantoorgebouwen ondergebracht worden. "Het gebouw is voorzien van verschillende afgesloten ruimtes, die gebruikt kunnen worden door kleine en grote gezinnen en alleenstaanden", zegt burgemeester Steven Matheï. "Er is ook een refter, sanitair en een buitenruimte en op die manier kunnen die mensen op een goede manier opgevangen worden."

Er zal ook ondersteuning en begeleiding voorzien worden. "Dat kan gaan over psychologische of medische hulp, maar ook over info over hun statuut en over onderwijs", gaat de burgemeester verder. "Daar komt toch veel bij kijken. We hebben ook intern een werkgroep opgericht om het allemaal op een vlotte manier aan te pakken."